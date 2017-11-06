البحرين تطالب مواطنيها في قطر باستخدام جواز السفر

المنامة (وكالات)

أعلنت مملكة البحرين أمس، أنه يتعين على البحرينيين المتواجدين في قطر، استخدام جواز السفر للتنقل بين البلدين. وشددت دائرة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية على أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة إلى قطر أو الوصول منها. وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في بلاده للقادمين من قطر. وذكرت صحيفة «عكاظ» في 31 أكتوبر الماضي أن ملك البحرين أمر بتشديد تلك الإجراءات كي تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها، وأكد أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

من جهة ثانية، أكدت مملكة البحرين حقها في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرًا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي، والمطالبة بإعادة الحقوق التي انتزعت من حدودها على امتداد قرن من الزمان. وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» في تقرير رسمي «تنازلنا عن الكثير من حقوقنا الموثقة تاريخيًا، والموثقة دوليًا حفاظًا على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، ورضينا بتأجيل المطالبة بحقوقنا المشروعة إكرامًا للإخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ولفت البيان إلى أن البحرين كانت تعطي اعتبارًا لوحدة الشعبين القطري والبحريني، وأن المملكة تنازلت عن الكثير من حقوقها لهذا الاعتبار. وقال «كانت البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت ولا تزال وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، لكن احترام الشرعية بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية،

ومن الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أيًا كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيًا ودوليًا، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية».