أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تعزز من نشر المعرفة بين المنتسبين وتوثيقها في إطار حرصها المستمر على تطبيق ودراسة التجارب العالمية، وإمكانية الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني.

ودعت شرطة أبوظبي المنتسبين إلى الاستفادة من المكتبة الذكية التابعة لمركز المعرفة والتي توفر الآلاف من الكتب الرقمية والتقارير والمجلات العلمية المحكمة بطريقة مقروءة ومسموعة، سواء في مبناها بأبوظبي، أو من خلال الأجهزة الذكية التي تتيح للمنتسبين إنشاء مكتباتهم الخاصة على أجهزتهم الذكية، مما يمكنهم الاستفادة من مصادر المعلومات واستخدام المكتبة في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

وأكد العميد مهندس الدكتور إبراهيم الهنائي، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي حرص القيادة الشرطية على الاستفادة من الخبرات والدراسات العالمية المتخصصة في مجال العمل الشرطي والأمني، بما يعزز من التحسين والتطوير، لافتاً إلى أن مركز المعرفة يدرس أبرز الجهود العالمية وبحث تطبيقها على أرض الواقع في هذا الإطار. ومن جانبه أوضح الرائد عمر الشامسي، رئيس قسم مركز المعرفة بشرطة أبوظبي، أن ملتقيات المعرفة التي نفذت سابقاً توصلت لمجموعة مهمة من التوصيات من أبرزها ضرورة تعزيز المقدرات الفنية لدى أفراد القوة الشرطية لتمكينهم من الاستفادة الفعالة في مكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير شراكات محلية وإقليمية وعالمية مع الأجهزة الشرطية للتعاون في السيطرة على الجرائم المنظمة، وغيرها من التوصيات الهادفة التي تعزز من مسيرة تطوير العمل الشرطي والأمني.

وأوضح أن المكتبة الذكية لشرطة أبوظبي www.smartlibrary.ae تضم مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات الرقمية، تصل إلى نحو 150 ألف كتاب إلكتروني، ودوريات علمية محكّمة، وصحفاً إلكترونية وبحوثاً ومقالات وتقارير متنوعة يتم تحديثها كل دقيقة، والآلاف من رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم.