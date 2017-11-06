أبوظبي (الاتحاد)
تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تعزز من نشر المعرفة بين المنتسبين وتوثيقها في إطار حرصها المستمر على تطبيق ودراسة التجارب العالمية، وإمكانية الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني.
ودعت شرطة أبوظبي المنتسبين إلى الاستفادة من المكتبة الذكية التابعة لمركز المعرفة والتي توفر الآلاف من الكتب الرقمية والتقارير والمجلات العلمية المحكمة بطريقة مقروءة ومسموعة، سواء في مبناها بأبوظبي، أو من خلال الأجهزة الذكية التي تتيح للمنتسبين إنشاء مكتباتهم الخاصة على أجهزتهم الذكية، مما يمكنهم الاستفادة من مصادر المعلومات واستخدام المكتبة في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
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وأوضح أن المكتبة الذكية لشرطة أبوظبي www.smartlibrary.ae تضم مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات الرقمية، تصل إلى نحو 150 ألف كتاب إلكتروني، ودوريات علمية محكّمة، وصحفاً إلكترونية وبحوثاً ومقالات وتقارير متنوعة يتم تحديثها كل دقيقة، والآلاف من رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم.