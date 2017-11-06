«أخبار اليوم» تصدر طبعة بطريقة «برايل» من كتاب «لا تستسلم»

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدرت مجلة «أخبار برايل» الموجهة لأصحاب الإعاقة البصرية، والتي تصدرها مؤسسة أخبار اليوم في مصر، طبعة تذكارية بطريقة «برايل» من كتاب «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي» لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمناسبة زيارته للقاهرة، ومشاركته أعمال الندوة المشتركة بين منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حول «رؤية استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف في المجتمعات العربية».

وأكد الكاتب الصحفي أحمد المراغي، رئيس تحرير مجلة «الأخبار برايل»، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن سبب اختيار المجلة لكتاب «لا تستسلم» هو أن الكتاب يعد قيمة وتجربة إنسانية جديرة بالاحترام والتقدير، ورسالة إلى كل إنسان تعرض لتحديات في حياته مهما كبرت أو صغرت تلك التحديات، بعدم اليأس والتفاؤل والعمل، وأن هذه الرسالة السامية التي سطرها الدكتور جمال في كتابه، أردنا إيصالها لأصحاب الإعاقة البصرية من المكفوفين حتى يتمسكوا بالأمل في الحياة والعمل.

وأشار المراغي إلى أن د. جمال سند السويدي عرض في كتابه لرحلته مع مرض السرطان، وإخبار طبيبه البريطاني له بأنه سيتعرض للموت بعد 15 يوماً، وكيف واجه هذا المرض بالتسليم لإرادة الله والعمل والإيمان بالعلم، لافتاً إلى أن هذه رسالة للعالم أجمع بعدم الاستسلام للمرض أو لأي تحدٍّ، وهذا هو المبدأ والهدف الذي قامت عليه أيضاً فكرة مجلة «الأخبار برايل».

وأشار المراغي إلى أن توافق المبدأ والمنهج الذي نشره الدكتور جمال سند السويدي في كتابه بعدم الاستسلام للمرض أو الإعاقة، مع الفئة المستهدفة التي تتعامل معها مجلة «الأخبار برايل» وهي الإعاقة البصرية، جعلني أهتم بفكرة طباعة كتاب «لا تستسلم» بطريقة «برايل» لإيصال هذه الرسالة القيمة لمن فقدوا بصرهم، لافتاً إلى أن ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم رحب بالفكرة وأمر بتذليل جميع العقبات وسرعة طباعة نسخة تذكارية من الكتاب بعد تحويلها إلى طريقة «برايل».

وأشار المراغي إلى أن سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي أبدى أعجابه وسعادته واهتمامه الشديد بفكرة طباعة كتابه بطريقة «برايل»، حيث قال: «كتابي بطريقة برايل أجمل هدية من القاهرة».