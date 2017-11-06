«فن أبوظبي» ينطلق الأربعاء في السعديات بمشاركة 47 صالة عرض ناشئة وعريقة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح «فن أبوظبي» دورته التاسعة بعد غد الأربعاء في منارة السعديات، بمشاركة دولية واسعة، ويضم معرض هذا العام لأول مرة العديد من الأعمال المعروضة في صالات الفنون من العالم، إضافة إلى برنامج جماهيري كبير يرافق المعرض.

واستعرضت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«فن أبوظبي»، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس صباح أمس، بحضور سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والفنانين والقيمين المشاركين في دورة هذا العام، ومن بينهم محمد كاظم ومايا أليسون ومنيرة الصايغ وطارق أبو الفتوح وفابريس بوستو، أهم الملامح الجديدة في المعرض.

ويشهد «فن أبوظبي» هذا العام مشاركة 47 صالة عرض فنية ناشئة وعريقة من 18 دولة، ويقدم أعمالاً فنية متنوعة لفنانين ناشئين ومشاهير من حول العالم، إضافة إلى برنامج جماهيري حافل ومتنوع يتضمن جلسات حوارية، وجولات فنية وإرشادية، وورش عمل تفاعلية، وعروض يقدمها فنانون عالميون وقيمو معارض ومبدعون محترفون.

وقال غباش: «إن فن أبوظبي هذا العام، يتزامن مع حدث عالمي خاص، ولحظة فارقة في تاريخ الحراك الثقافي والإنساني العالمي، وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لمتحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في العالم العربي».

وأوضح أنه سيشهد هذا العام إضافات جديدة لبرنامجه، «ما يسهم بقوة في تحقيق تطلعاتنا تجاه فن أبوظبي، وإحداث نقلة نوعية في طرحه للجمهور، والارتقاء به إلى فضاء فسيح يتفاعل فيه الجمهور مع مختلف عناصره، سواء عبر برنامجه الجماهيري العام المصاحب له، أو من خلال التفاعل مع أعمال الفنون التركيبية الضخمة والمعروضات الفنية، والمشاركة في الجلسات الحوارية، متيحاً للجمهور فرصة خوض تجربة الفنون من عدة جوانب وفي إطار مبتكر».

ولفت غباش إلى أن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ملتزمة بترسيخ مكانة العاصمة كمحور ثقافي إقليمي وعالمي، ومركز لاجتماع العقول المفكرة، والأكاديميين، والمبدعين، مؤكداً بقوله إن «هؤلاء جميعاً يلقون لدينا كل ترحيب وتقدير واحترام، كما يجدون في أبوظبي ومعالمها مصادر إلهام نابعة من إرثنا الثقافي العريق».

من جانبها قالت مديرة فن أبوظبي، ديالا نسيبة: «يسعدنا هذا العام تقديم أعمال منفردة من إبداع 15 فناناً، ومنهم بعض الفنانين المشاركين في قسم صالات العرض، إضافة إلى «فضاءات جديدة» بإشراف القيم الفني الدكتور عمر خليف، إضافة إلى عرض أعمال تركيبية ضخمة في عدة مواقع بتكليف من فن أبوظبي، مشيرة إلى أن الحوارات وجلسات النقاش سوف تتناول مواضيع حول تاريخ الفنون في المنطقة، ومشاريع مجتمعية من فن أبوظبي مثل «الفن + التكنولوجيا».

ومن المقرر أن يقدم «فن أبوظبي» برنامج «حلقة فن» في سلسلة جلسات تجمع الطلبة مع فنانين معروفي، بهدف إلهام الطلاب وتحفيزهم للاستمرار في صناعة الفنون في المستقبل عبر تحاورهم مع الفنانين، ويقوم على تنظيمه كل من القيميين الفنيين طارق أبو الفتوح ومنيرة الصايغ، بالتعاون مع شريفة بن حريز وسارة الأحبابي، ويشهد مشاركة فنانين معاصرين من بينهم لمياء قرقاش وزينب الهاشمي وركني ورامين حائريزاده، وهشام رحمانيان.