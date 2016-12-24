4 ملايين رسالة تعاطف ودعم لأهل الموصل

بغداد (الاتحاد)

ألقت القوة الجوية العراقية في سماء الموصل، 4 ملايين رسالة «تعاطف ودعم» لسكان المدينة.

وقال التحالف الدولي في بيان إن «رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كل أنحاء البلاد».

وأضاف أن هذه المبادرة «تطمئن سكان الموصل، رهائن تنظيم داعش منذ أكثر من عامين، إلى حقيقة أنهم غير منسيين، وأن باقي العراق إلى جانبهم، وينتظرون استقبالهم تضامناً بعد هزيمة التنظيم». وهذه المبادرة جاءت نتيجة حملة «رسائل إلى الموصل» التي أطلقها المعهد الدولي لصحافة الحرب والسلم في 17 أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه القوات العراقية هجومها لاستعادة السيطرة على المدينة.