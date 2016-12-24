تمديد اعتقال النائب غطاس لأربعة أيام

القدس المحتلة (أ ف ب)

مددت الشرطة الإسرائيلية أمس اعتقال عضو الكنيست العربي الدكتور باسل غطاس لمدة 4 أيام في محكمة الصلح بريشون لتسيون قرب تل أبيب على ذمة التحقيق في نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

وأوقفت الشرطة مساء الخميس النائب غطاس (60 عاما) المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان انه تم تمديد فترة اعتقال غطاس حتى 26 ديسمبر «لاستكمال التحقيق».

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع النائب غطاس الثلاثاء في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد، حول شبهات نقل هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاثنين من المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت الناطقة أن محور التحقيق «شبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الأمانة العامة وغيرها في ما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون».