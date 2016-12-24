«التفاف إسرائيلي» على حكم إخلاء مستوطنة عامونا

رام الله (الاتحاد)

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، تمديد المهلة التي ستنتهي في 25 ديسمبر، 45 يوما، لإخلاء مستوطنة عامونا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان، فيما تحاول الحكومة الالتفاف على حكم الإخلاء.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب يوم 25 ديسمبر الذي كان يتوجب فيه على المستوطنين في عامونا المقامة على أرض فلسطينية خاصة، إخلاء المكان.

وبعد مشاورات مكثفة قدمت حكومة بنيامين نتنياهو، الأحد، مقترحا بإعادة إسكان المستوطنين الذين قبلوا القرار.

وطلبت الحكومة إثر ذلك من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الذي بات يجب أن يتم الآن في 8 فبراير على أقصى تقدير.

وشدد القضاة على «أن هذا التأجيل سيكون الأخير والنهائي حتى وإن لم يتم التوصل إلى أي حل بديل» للمستوطنين، مشيرين إلى أن الحكومة تعهدت بعدم تقديم أي طلب تأجيل في المستقبل.

كما حصلت المحكمة من المستوطنين على التزام رسمي بعدم الاعتراض بالقوة على إجلائهم.