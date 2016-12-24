«التفاف إسرائيلي» على حكم إخلاء مستوطنة عامونا

رام الله (الاتحاد)
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، تمديد المهلة التي ستنتهي في 25 ديسمبر، 45 يوما، لإخلاء مستوطنة عامونا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان، فيما تحاول الحكومة الالتفاف على حكم الإخلاء.
وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب يوم 25 ديسمبر الذي كان يتوجب فيه على المستوطنين في عامونا المقامة على أرض فلسطينية خاصة، إخلاء المكان.
|
وطلبت الحكومة إثر ذلك من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الذي بات يجب أن يتم الآن في 8 فبراير على أقصى تقدير.
|
كما حصلت المحكمة من المستوطنين على التزام رسمي بعدم الاعتراض بالقوة على إجلائهم.