مقتل 40 داعشياً بقصف صاروخي في الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن الجيش العراقي إكمال استعداداته لاستئناف معركة الموصل، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من العملية سيطلق عليها اسم «الصدمة».

ونقلت وكالات أنباء عن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، أن وزارتي الدفاع والداخلية أرسلتا تعزيزات شملت فرقا متخصصة في معالجة العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والمنازل المفخخة، وأسلحة نوعية ثقيلة ومتوسطة وآليات مدرعة وعربات لكشف العبوات الناسفة.

مؤكدا أن القوات في جميع المحاور أعادت ترتيب أوراقها من جديد، وهي الآن على أتم الجاهزية القتالية لاستئناف العمليات ضد «داعش».

وأوضح الجبوري أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأميركي على زيادة الدعم الجوي للتحالف الدولي ضد أهداف التنظيم ومواقعه البارزة وتحركاته خلال المعركة للحد من قوته وخطورة عملياته، لاسيما الانتحارية منها.