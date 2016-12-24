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الاستعداد لبدء المرحلة الثانية لمعركة تحرير المدينة

مقتل 40 داعشياً بقصف صاروخي في الموصل
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن الجيش العراقي إكمال استعداداته لاستئناف معركة الموصل، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من العملية سيطلق عليها اسم «الصدمة».

ونقلت وكالات أنباء عن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، أن وزارتي الدفاع والداخلية أرسلتا تعزيزات شملت فرقا متخصصة في معالجة العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والمنازل المفخخة، وأسلحة نوعية ثقيلة ومتوسطة وآليات مدرعة وعربات لكشف العبوات الناسفة.

مؤكدا أن القوات في جميع المحاور أعادت ترتيب أوراقها من جديد، وهي الآن على أتم الجاهزية القتالية لاستئناف العمليات ضد «داعش».

وأوضح الجبوري أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأميركي على زيادة الدعم الجوي للتحالف الدولي ضد أهداف التنظيم ومواقعه البارزة وتحركاته خلال المعركة للحد من قوته وخطورة عملياته، لاسيما الانتحارية منها.

بدوره، أفاد قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، بمقتل أكثر من 40 عنصراً من «داعش» بقصف صاروخي استهدف مقارا وثكنات قرب الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وقال إن الشرطة الاتحادية قتلت 15 إرهابيا إثر قصف صاروخي طال مقرات لهم في منطقة اليرموك شمال قرية «أبو سيف»، مضيفا، أن قوات الشرطة باسناد الجهد الاستخباري استهدفت ثكنات للإرهابيين في وادي حجر شمال معسكر الغزلاني أسفرت عن تدمير 30 عجلة متنوعة وقتل 28 عنصراً من جنسيات آسيوية. ... المزيد
     
 

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