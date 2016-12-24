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في سابقة تاريخية.. أميركا تمتنع عن التصويت ولاتستخدم «الفيتو»

مجلس الأمن يطالب إسرائيل بإنهاء الاستيطان

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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

عواصم (وكالات)

طالب مجلس الأمن الدولي امس، إسرائيل بإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ووافقت 14 دولة على القرار من أصل 15، وضجت القاعة بالتصفيق.

ويطلب القرار أن «توقف إسرائيل فوراً وفي شكل تام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية «ليس لها أي أساس قانوني» وتعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين.

وقالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن سامانثا باور، «لم نستخدم الفيتو ضد القرار لأنه يعكس الحقائق على الأرض وينسجم مع السياسة الأميركية».

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن «يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلًا وغير شرعي». ... المزيد
     
 

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