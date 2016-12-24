إيران تسقط طائرة تصوير من دون طيار فوق طهران



تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016 بيروت (رويترز) أسقط سلاح الجو الإيراني طائرة من دون طيار وسط طهران أمس فيما كانت تقترب من مقري الرئيس والزعيم الأعلى للبلاد لكن تبين فيما بعد أن الطائرة تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي. وقال سكان في وسط طهران على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي إطلاق نار وانفجار. ونقلت وكالة «إيلنا» للأنباء عن مصدر لم تسمه أن الطائرة أسقطت حين «اقتربت من منطقة محظورة» قرب مكتب الزعيم الأعلى. وذكر المصدر أن الطائرة تخص فريقا ينتج فيلما وثائقيا وحصل على تصريح بالتصوير لكنه «بدأ من دون قصد توجيه الطائرة صوب منطقة محظورة». ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محسن حميداني نائب حاكم طهران لشؤون الأمن قوله إن طاقم التلفزيون الرسمي كان يصور صلاة الجمعة ولم يكن لديه علم «بحظر الطيران في المجال الجوي». ويخضع شارع باستور في وسط طهران لإجراءات أمنية مشددة حيث تقع منشآت حكومية رئيسة.