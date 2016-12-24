ترامب يتعهد بالرد إذا عززت روسيا قوتها النووية

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس، أنه على الولايات المتحدة أن تعزز بشكل كبير قدراتها النووية في انتظار أن «يعود العالم إلى رشده»، مخالفاً بذلك خط الرئيس باراك أوباما الذي دعا إلى التخلص من الأسلحة الذرية. وقال ترامب في تغريدة على تويتر، «يجب على الولايات المتحدة أن تعزز وتوسع قدراتها النووية إلى حين يأتي وقت يعود فيه العالم إلى رشده بشأن الأسلحة النووية»، من دون أن يوضح ما يعنيه.

ويخالف تصريحه خط الرئيس أوباما الذي دعا في كلمة شهيرة في براغ في 2009 إلى التخلص من الأسلحة النووية.

وفي وقت لاحق أمس، قال متحدث باسم ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لبلدان أخرى بتعزيز قدراتها النووية دون أن ترد بالمثل.

وقال شون سبايسر السكرتير الإعلامي المقبل للبيت الأبيض لقناة «سي ان ان» إن «هناك في الوقت الراهن دولا حول العالم تتحدث عن تعزيز قدراتها النووية والولايات المتحدة لن تجلس متفرجة وتسمح بحدوث دون أن تتصرف بالمثل».