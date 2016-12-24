حالة تأهب في أنحاء آسيا بعد إحباط تفجيرين في جاكرتا وملبورن

جاكرتا، عواصم (وكالات)

أعلنت قوات الأمن في آسيا حالة التأهب أمس قبيل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة بعد إعلان الشرطة في أستراليا وإندونيسيا إحباط مخططي تفجير واعتقال متشددين مشتبه بهم في ماليزيا. وقالت الشرطة الأسترالية أمس إنها أحبطت هجمات كانت تستهدف مواقع بارزة في ملبورن يوم عيد الميلاد. ووصفت السلطات الهجمات بأنها «عمل إرهابي وشيك» يستلهم نهج تنظيم (داعش).

وجاء الإعلان بعد هجوم في برلين قام خلاله مشتبه به تونسي يقود شاحنة باجتياح سوق لعيد الميلاد يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الشرطة في إندونيسيا إن 14 شخصاً على الأقل قيد الاستجواب على خلفية الاشتباه بتنفيذ تفجيرات انتحارية تستهدف القصر الرئاسي في جاكرتا ومكانا آخر لم يعلن عنه. وأعلن (داعش) مسؤوليته عن هجوم في جاكرتا في يناير قتل أربعة أشخاص وكان الأول الذي ينفذه التنظيم المتشدد في جنوب شرق آسيا.

وقتلت شرطة مكافحة الإرهاب ثلاثة مشتبه بهم في اشتباك بالأسلحة النارية الأربعاء الماضي على مشارف جاكرتا. وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم نشر 85 ألف شرطي و15 ألفا من قوات الجيش خلال عيد الميلاد ورأس السنة. وإندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي في العالم.