مقتل منفذ اعتداء الدهس في برلين برصاص الشرطة الإيطالية

روما، برلين (وكالات)

قتلت الشرطة الإيطالية أنيس العماري منفذ اعتداء برلين بشاحنة دهست حشداً في سوق للميلاد، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية للشرطة ليل الخميس الجمعة في ميلانو. ولم يكد يتأكد مقتل العماري حتى أعلنت برلين اعتقال شقيقين بوسنيين يشتبه في أنهما كانا يخططان لتنفيذ اعتداء في أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا.

وأعلنت برلين ارتياحها لأنباء مقتل العماري (24 عاماً) الذي نفذ الاعتداء في برلين مساء الاثنين الماضي الذي أوقع 12 قتيلا وتبناه تنظيم (داعش).

وظهر العماري في شريط فيديو نشر أمس وهو يبايع (داعش). ويظهر العماري في الفيديو الذي بثه داعش وهو يبايع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ويدعو إلى تنفيذ مزيد من الهجمات الإرهابية في أوروبا وكل مكان.

وصرح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في مؤتمر صحفي في روما أن العماري قتل بالرصاص بعد أن أطلق النار على رجلي شرطة أوقفا سيارته لإجراء تفتيش روتيني على الهويات الشخصية عند نحو الساعة 3,00 صباحاً (02,00 ت غ).