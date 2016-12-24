تظاهرة في عمان للتنديد بهجوم الكرك

عواصم (وكالات)

تظاهر نحو ألفي شخص بعد صلاة الجمعة امس في عمان للتنديد بالهجوم على مركز أمني ودوريات للشرطة الأحد في محافظة الكرك جنوب الأردن الذي أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم داعش.

وشاركت بالتظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، أحزاب وقوى قومية ويسارية وإسلامية ومنظمات شبابية. ورفع المتظاهرون صور عناصر الأجهزة الأمنية الذين سقطوا في الهجوم وأعلاما أردنية.

كما رفعوا لافتات كتب عليها «كلنا خلف قيادتنا الهاشمية واجهزتنا الأمنية ضد من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره» و«معا في خندق واحد: جيش وشعب» و«داعش إرهابية ومن يؤيدها إرهابي» و«سيبقى الأردن عصيا على الإرهاب والإرهابيين».

وهتف المتظاهرون «بالروح بالدم نفديك يا أردن» و«الله أكبر يا وطن وما أصبرك على المحن» و«يا شباب ألتموا ألتموا أبن الكرك ضحى بدمه».