انتهاء أزمة الطائرة الليبية باستسلام الخاطفين

عواصم (وكالات)
أعلن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات أن خاطفي الطائرة الليبية التي هبطت في مالطا، أمس، غادرا الطائرة واستسلما بعد الإفراج عن كل الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 118 شخصاً. وقال في تغريدة ، إنهما استسلما وتم تفتيشهما ووضعهما «قيد الحجز الاحتياطي».
وقال رئيس وزراء مالطا، جوزف موسكات على «تويتر»، إنه يتم «الإفراج حالياً عن أول دفعة من الركاب، بينهم نساء وأطفال»، فيما قالت الخطوط «الأفريقية» إنه قد تم إرسال طائرة ليبية لإعادة الركاب المفرج عنهم من مالطا.
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وقالت وسائل الإعلام المالطية، ومنها صحيفة «تايمز أوف مالطا»، إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة، وعلى متنها 118 شخصاً، وهم: 28 امرأة و82 رجلاً، وطفل واحد، إضافة إلى طاقم الطائرة، حيث كانت في طريقها من سبها جنوب غربي ليبيا إلى طرابلس العاصمة.
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