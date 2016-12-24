«رسائل مسربة» تكشف عن التعذيب في سجون الحوثيين

صنعاء (وكالات)

كشفت رسائل مسربة من المختطفين لدى ميليشيات الحوثي في القلعة التاريخية بالحديدة، عن أساليب التعذيب والإذلال التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيات داخل السجن. وأفادت الرسائل أن عدد المختطفين الموجودين في سجن القلعة بلغ 60 سجينا معظمهم اختطفوا قبل أكثر من عام من أماكن عملهم ومنازلهم من دون أي سبب.

وكشفت رسالة المختطفين شخصا يدعى «أبو صخر» هو المسؤول الأول عن ما يتعرض له السجناء من تعذيب، إضافة إلى مصادرة الرسائل التي تأتي من أهالي المختطفين والتلفظ بألفاظ قذرة ونابية على المختطفين وأهاليهم وتمزيق كتاب السيرة النبوية أمام المعتقلين. كما كشفت الرسائل عن تقييد كل اثنين من المختطفين في قيد واحد وإجبارهم على دخول الحمام سويا.