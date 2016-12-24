الحوثيون ينهبون قافلة مساعدات في المحويت

عدن (الاتحاد)

احتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية قافلة مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر الفقيرة في محافظة المحويت شمال اليمن.

وقال المرصد الإعلامي اليمني، إن الميليشيات قامت بنهب شحنة مساعدات غذائية مخصصة لقرابة 5500 أسرة فقيرة من أبناء المحويت، مضيفاً أن الانقلابيين يطالبون بحصتهم تحت ما يسمونه المجهود الحربي.

وأشار المرصد في بلاغه أن هذه ليس المرة الأولى التي يتم الاستيلاء على المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيات، وذلك عقب الاستيلاء على قوافل أخرى مخصصة لمحافظات الحديدة وحجة وأيضاً لنازحين في كل من تعز وصعدة وغيرهما من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم وتسخيرها لعملياتهم القتالية.

وأضاف أن الميليشيات دأبت على نهب المساعدات الإنسانية ومصادرتها أو التصرف بها ضمن ما تصفه بالمجهود الحربي أو بيعه في السوق السوداء، مطالباً المنظمات الأممية الإغاثية بالضغط على الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن شحنة المساعدات المصادرة الخاصة بالأسر الفقيرة بالمحويت، والكف عن نهب المساعدات المخصصة للفقراء والمعدمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.