الجيش اليمني يقترب من انتزاع «نهم» ودخول صنعاء

بسام عبد السلام، عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)
تقترب قوات الشرعية من انتزاع السيطرة الكاملة على بلدة نهم بعد تحريرها أمس، ولليوم الثاني على التوالي، جبالاً استراتيجية في البلدة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق صنعاء.
وسيمهد تحرير نهم وصول قوات الشرعية إلى بلدة أرحب التي تقع 20 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء.
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وأضاف «بتحرير جبال قرن ودعه، القتب، السفينة، الأصبع والمريحة تفرض قوات الشرعية سيطرتها النارية على طريق صنعاء وتقطع خط إمدادات الميليشيات الانقلابية»، واصفاً الإنجازات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي من التحالف العربي في نهم منذ فجر الخميس بـ «الانتصارات العظيمة».
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