الجيش اليمني يقترب من انتزاع «نهم» ودخول صنعاء

بسام عبد السلام، عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

تقترب قوات الشرعية من انتزاع السيطرة الكاملة على بلدة نهم بعد تحريرها أمس، ولليوم الثاني على التوالي، جبالاً استراتيجية في البلدة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق صنعاء.

وسيمهد تحرير نهم وصول قوات الشرعية إلى بلدة أرحب التي تقع 20 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني أمس، في بيان إن قواته مسنودة بجماعات المقاومة الشعبية تواصل التقدم في جبهة نهم المستعرة منذ ديسمبر العام الفائت، مضيفاً أن القوات استكملت «تحرير جبلي السفينة والقتب» الاستراتيجيين لقربهما من الطريق الرئيسي المؤدي إلى صنعاء. وقال القيادي الميداني بالمقاومة في صنعاء، محمد العرشاني، إن قوات الشرعية حررت جبل «قرن ودعه» المطل على مفرق أرحب ويقع في محيط جبل القتب الإستراتيجي والمحرر أمس الأول.

وأضاف «بتحرير جبال قرن ودعه، القتب، السفينة، الأصبع والمريحة تفرض قوات الشرعية سيطرتها النارية على طريق صنعاء وتقطع خط إمدادات الميليشيات الانقلابية»، واصفاً الإنجازات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي من التحالف العربي في نهم منذ فجر الخميس بـ «الانتصارات العظيمة».