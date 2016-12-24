فريق ميداني كويتي في تركيا لإغاثة نازحي حلب

عواصم (وكالات)

وصل فريق ميداني من جمعية الهلال الأحمر الكويتية إلى تركيا أمس، للمساهمة في جهود إغاثة النازحين السوريين من حلب. وذكر رئيس الوفد مساعد العنزي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الجمعية تسعى لتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية والخيرية إضافة إلى توزيع المساعدات الإغاثية بشكل عاجل إسهاماً لتخفيف معاناة النازحين. واعتبر أن وجود الفريق قرب الحدود التركية السورية يعبر عن الاستجابة السريعة لقيادة الدولة تجاه النازحين من حلب. وأكد العنزي اهتمام الجمعية بمتابعة مستجدات الأوضاع في حلب ميدانياً ودراسة وتقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركية وسفارة الكويت لدى أنقرة. وذكر أن الجمعية أطلقت نداء عاجلاً تحت شعار «صرخة حلب» لإغاثة سكان المدينة المنكوبة وخصصت التبرعات كمعونة عاجلة للأسر المتضررة وبدأت بتوزيع السلال الغذائية عليهم.

كما أطلق الهلال الأحمر الكويتي أمس، «مشروع الرغيف» الـ 29 لمساعدة الأسر السورية النازحة شمال لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني. وبدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأول، أنها وقعت عقوداً بقيمة 270 مليون يورو لإنشاء وتجهيز مدارس للأطفال السوريين اللاجئين في تركيا. وأوضحت المفوضية أنه سيتم بناء 100 مدرسة وتجهيزها ليستفيد منها أكثر من 70 ألف طفل سوري من اللاجئين جنوب تركيا.