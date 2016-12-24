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«العنابي» و«الجوارح».. «نقطة ملل»!
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل الوحدة والشباب بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالعاصمة أبوظبي، وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 21» في المركز الخامس، فيما رفع «الجوارح» رصيده إلى «النقطة 20» في المركز السابع، تقدم الوحدة بهدف محمد العكبري في الدقيقة 25، ورد محمد إبراهيم سريعاً للشباب في الدقيقة 27.

جاءت المباراة أقل من المتوسطة، واتسمت بـ «الملل» في أوقات كثيرة، سيطر صاحب الأرض على معظم فتراتها خصوصاً الشوط الثاني، فيما اعتمد «الجوارح» على الهجمات المرتدة التي لم تكن مؤثرة على الإطلاق.

ورغم البداية القوية من الوحدة صاحب الأرض والجمهور، إلا أن أحداث الشوط الأول جاءت هادئة إلى حد كبير، باستثناء بعض الدقائق المعدودة.

وهاجم «العنابي» بقوة في الدقائق الخمس الأولى، وأهدر سهيل المنصوري فرصة هدف أول في الدقيقة الثالثة، وفي المقابل اعتمد الشباب على الهجوم المرتد بشكل واضح، إلا أن محاولاته لم تشكل الخطورة الكبيرة على مرمى «أصحاب السعادة»، باستثناء تسديدة محمد إبراهيم التي ارتدت من القائم في الدقيقة التاسعة، وكذلك تسديدة حيدروف التي أراد من خلالها استغلال تقدم عادل الحوسني، علت العارضة «العنابية».

وفي الوقت التي شهد الشوط الأول تحركات سريعة من لاعب وسط الوحدة خليل إبراهيم، إلا أنها لم تكن مقننة في معظم الأوقات، حتى الدقيقة 25 التي شهدت عرضية متقنة منه إلى محمد العكبري داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدف التقدم لـ «العنابي» ببراعة. ... المزيد
     
 

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