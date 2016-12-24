«البرتقالي 14» يؤكد زعامة «الهواة» بـ «ثنائية» أمام رأس الخيمة

عماد النمر (عجمان)

عزز عجمان صدارته لدوري الدرجة الأولى، بفوزه على ضيفه رأس الخيمة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السادسة، سيطر «البرتقالي» على مجريات اللقاء منذ البداية، ووضح فارق الإمكانات بين الفريقين، ونجح عجمان في تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي إديلسون في الدقيقة 24، ومواطنه تاسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وأحرز ألكسندر هدف رأس الخيمة في الدقيقة 46، وحاول عجمان تسجيل المزيد من الأهداف، وترجمة سيطرته التامة على المباراة، ولكن رأس الخيمة تراجع من أجل تأمين مرماه، معتمداً على الكرات المرتدة في الوصول لمرمى عجمان، وبهذه النتيجة رفع «البرتقالي» رصيده إلى 14 نقطة متربعاً على قمة الترتيب، بينما تجمد رصيد رأس الخيمة عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وفي قمة الجولة، تعادل الفجيرة والشعب بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الفجيرة، سجل للشعب طلال عبد الله في الدقيقة 26، وتعادل الفجيرة عن طريق البرازيلي ماركوس في الدقيقة 73، جاءت بداية الشوط الأول هادئة، مع أفضلية نسبية لفريق الشعب الذي نجح في الوصول إلى مرمى الفجيرة أكثر من مرة، وكانت أول محاولة عن طريق كرة عرضية لعبها بدر بلال داخل منطقة «الذئاب» لعبها بوريس كابي يبعدها الدفاع إلى ركنية، ويرد حسن معتوق للفجيرة بتسديدة قوية خارج الملعب،

وترد العارضة أخطر كرة للشعب من تسديدة رأسية للمدافع طلال عبد الله، يخرجها الدفاع ركنية، ويسدد الحسن ديالو كرة تعلو المرمى، وحاول معتوق التوغل في منطقة جزاء الشعب، ومراوغة المدافع خالد محمد، ولكن الأخير نجح في إبعاد الكرة،

ومن ضربة حرة للشعب من ناحية اليسار، يرفع سيف محمد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تمر من الجميع لتجد المدافع طلال عبد الله يركنها في الزاوية اليمنى، معلناً تقدم الشعب بالهدف الأول في الدقيقة 25، ويحاول الفجيرة العودة للمباراة وإدراك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، ويسدد بوريس كابي كرة متوسطة بيد حارس الفجيرة أيوب عمر، ومن أخطر كرة للفجيرة يطلق ماركوس صاروخاً من خارج المنطقة يرتد من العارضة، وتمر الدقائق حتى يطلق الحكم عبد الله العاجل صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الشعب بهدف.