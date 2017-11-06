أمير نجران: تشكيل اللجنة لحفظ الحقوق

نجران (واس)

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأمر الملكي الحازم الحاسم بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، يؤكد حرص القيادة على حفظ الحقوق وصون العدالة ورعاية مصالح الرعية، منوهاً بأهمية هذا الأمر في تحقيق التنمية الشاملة للوطن، وتلبية تطلعات المواطن الكريم، وردع كل من تسّول له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أعلن نهجه بوضوح منذ توليه مقاليد الحكم في هذه البلاد، أنه وجّه أيده الله بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها، والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين.

ونوّه بما يؤكده خادم الحرمين الشريفين في حديثه دائماً بأن المواطن محور اهتمامه، ويسعى إلى العدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة، في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.