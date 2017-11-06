أمير الباحة: القيادة تستشعر خطورة آفة الفساد

الباحة (واس)

نوه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، مثمناً حرص واهتمام القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه حماية مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام، والعمل الجاد نحو محاربة الفساد والمفسدين واجتثاثه بجميع صوره وأشكاله والعمل على المضي قدماً نحو برامج التطوير والإصلاح وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة، والاستمرار في برامج التنمية المستدامة.

وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي استشعاراً من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين بخطورة آفة الفساد وما يسببه من آثار سلبية على مسيرة البناء والنماء ببلادنا وتأكيداً نحو تفعيل أنظمة محاربة ومكافحة الفساد وتطبيقها بكل حزم بحق كل من تطاول على المال العام وعلى الجميع وبدون استثناء.