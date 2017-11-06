سعود بن نايف: خادم الحرمين حريص على استمرار التنمية

الدمام (واس)

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن إنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، نابعٌ من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة، وإزالة كل ما يعوقها، واستمرارٌ لنهج قيادة هذه البلاد المباركة بالقضاء على بؤر الفساد ومحاربة المفسدين، لتبقى هذه الدولة شامخةً عزيزةً.

وقال: لقد استشعر خادم الحرمين الشريفين ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا، فاختار لنفسه أن يرهنها للشيطان.