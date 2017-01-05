معْوَل من شغف

إعداد وتحقيق عبيـر زيتـون

تتعرق حروف الأبجدية تعباً، وإعجاباً وهي تحاول تتبع مسار معول عالمة الآثار وبروفيسورة دراسات الحضارات ما قبل الإسلامية في منطقة الخليج العربي وباكستان، البريطانية الكونتيسة «بياتريس دي كاردي» التي غادرت دنيانا مؤخراً عن عمر يناهز 102 عام قضت جُلّها مأسورة بشغف فك طلاسم أديم الأرض، تحفر في ليلها الباطن عن نور الكلام يضيء عتمة بدايات البشرية في سِفرها الحضاري عبر المكان والزمان، بصبر النملة في بحثها عن معرفة فوق حجر منسيّ، يفكك صمت الزمن، وبشغف لا يعرف حدوداً يلهث وراء أقدام التاريخ في تمددها، وتواصلها، وانقطاعها، وغيابها، لتعيد لغة الحوار بين الزائل والثابت، وبين الماضي والحاضر على جسر معرفي من شغف، لا تؤطره جغرافيا، ولا تؤخره سماء، ولا يحدّه عمر.

أضافت أعمال خبيرة الآثار الرائدة دي كاردي، المسافرة مثلها، أكواناً معرفية جديدة كسرت فيها عتمة الذاكرة البشرية لجهة معرفتها العلمية الرصينة بهوية حضارة الخليج العربي القديمة عامة، ومكانة تاريخ الإمارات العربية خاصة، في حضارات قديمة سادت وازدهرت، وتواصلت مع الحضارات الإنسانية الأخرى، قبل أن تنطفئ تحت ركام تراب الصحراء، فاستحقت بجدارة لقب رائدة العمل الميداني والأكاديمي الأثري في بريطانيا، وعميدة الأثريين في منطقة الخليج العربي، وملهمة الأجيال في البحث الأثري، والحماس المعرفي القائم على عمق الخبرة، والإخلاص المهني المنفتح على شغف المعرفة، ودقة العمل.

بدايات الرحلة

تعود بدايات عمل بياتريس دي كاردي في الإمارات إلى عام 1968، عندما اكتشفت خلال تنقيبها في القسم الغربي من «بلوشستان» عام 1966 فردوس علماء الآثار ـ كما كانت تسميها- نماذج من الفخار النادر جداً، والمزيَّن بتصاميم، ونقوش مميزة تؤكد للمرة الأولى وجود ارتباطات حضارية، وتجارية قديمة بين دول (الخليج العربي) وحضارة (وادي السند) تعود للعصر البرونزي في الألف الثاني ق.م، أدى بها هذا الاكتشاف إلى تحويل مسارها العملي إلى أرض الإمارات العربية، ولمدة نصف قرن تقريباً، قامت بمسوحاتها وتنقيباتها الأثرية بدءاً من إمارة رأس الخيمة «شغفها البحثي الأول»، ثم الشارقة، والعين، والفجيرة، وانتهاءً بإمارة أبوظبي.