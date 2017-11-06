البحرين تطالب رعاياها بضرورة مغادرة لبنان فوراً

عواصم (وكالات)

طلبت وزارة الخارجية في البحرين أمس من المواطنين البحرينيين ضرورة مغادرة لبنان فوراً، وقالت الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه «نظراً للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام الموجودين حالياً في الجمهورية اللبنانية المغادرة فوراً مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر»، وجددت الوزارة دعوتها جميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات.

وذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الحريري لن يعود إلى وطنه لبنان لأسباب أمنية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية «الوضع الأمني هو أحد الأسباب الرئيسة لابتعاد رئيس الوزراء عن لبنان حالياً»، وأضاف المصدر أن الحريري سيقوم الآن بجولة في عدد من الدول ليبحث معها الموقف في لبنان.

وذكرت مصادر في قصر الرئاسة اللبناني أمس أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقرر ما إذا كان سيقبل أو يرفض استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وهو ينتظر عودة الحريري إلى لبنان لشرح الأسباب.