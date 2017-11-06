السيسي: السعودية تتحرك بحكمة وحزم.. وعلاقاتنا استراتيجية

القاهرة (وام)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وقال إن تحركات المملكة العربية السعودية في الاتجاهات كافة تعكس حكمة وحزماً بتوازن فائق، مضيفاً أن «السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية هو التكاتف، وأن نكون جميعاً معاً».
وقال السيسي - في تصريحات صحفية على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية - إن المنتدى يعد امتداداً لسلسلة من المؤتمرات الشبابية الناجحة التي انعقدت في عدد من المحافظات المصرية منذ نوفمبر من العام الماضي وتواصلت بشكل فعال، ولفت إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية في مصر يتم بإرادة الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في اختيار رئيسه.
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