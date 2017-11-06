السيسي: السعودية تتحرك بحكمة وحزم.. وعلاقاتنا استراتيجية

القاهرة (وام)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وقال إن تحركات المملكة العربية السعودية في الاتجاهات كافة تعكس حكمة وحزماً بتوازن فائق، مضيفاً أن «السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية هو التكاتف، وأن نكون جميعاً معاً».

وقال السيسي - في تصريحات صحفية على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية - إن المنتدى يعد امتداداً لسلسلة من المؤتمرات الشبابية الناجحة التي انعقدت في عدد من المحافظات المصرية منذ نوفمبر من العام الماضي وتواصلت بشكل فعال، ولفت إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية في مصر يتم بإرادة الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في اختيار رئيسه.

أوضح الرئيس المصري فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أن هناك تحسناً ملحوظاً على هذا الصعيد وهو ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية المعنية، الأمر الذي كان له انعكاس واضح على فرص ومناخ الاستثمار في مصر الذي يشهد تحسناً كبيراً خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر إطاراً تشريعياً مناسباً.وأشار إلى ما يشهده قطاع السياحة في مصر من تحسن مطرد بعد التراجع الذي شهده خلال السنوات الماضية جراء ما شهدته البلاد من أحداث داخلية منذ عام 2011 والسنوات التالية إضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها المنطقة ومازالت حتى الآن.