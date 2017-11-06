«الصحة العالمية»: «الشارقة للكتاب» منصة مثالية للالتقاء بدور النشر

الشارقة (وام)

تحرص منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط على المشاركة السنوية في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكدت جيهان عمر الجراية، من إدارة المعلومات والبيانات والبحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتباره منصة مثالية للالتقاء بدور النشر العربية والعالمية والجامعات والأطباء المتخصصين للاطلاع على أحدث إصدارات منظمة الصحة العالمية الطبية، وتبادل الآراء والخبرات وتسويقها وتعريف الجمهور بها.

وأوضحت أن جناح المنظمة يضم إصدارات حول أحدث مجموعة عن مرض السرطان وصحة الطفل والصحة العامة واللوائح الصحية الدولية، وكيفية التعامل مع المضادات الحيوية، إلى جانب إصدار حول سلامة المشاة والطريق، منوهة بأن الجناح يشهد إقبالاً من الزوار الأطباء المتخصصين والجامعات والطلاب والمهتمين.

ولفتت جيهان الجراية إلى أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يعتزم إلقاء الضوء على جهوده وإصداراته من خلال مشاركة المنظمة في أبرز معارض الكتب العربية والعالمية، ومنها معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض فرانكفورت للكتاب. مشيرة إلى أنهم بصدد إجراء اتفاقيات عمل مع عدد من دور النشر العربية والإماراتية لتزويدها بإصدارات المنظمة.