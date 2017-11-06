«استشاري الشارقة» ينظم ملتقى «الممارسة البرلمانية»

الشارقة (وام)

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب ملتقى ثقافياً برلمانياً تحت اسم «الممارسة البرلمانية آفاق وأبعاد» للتعريف بمسيرة المجلس الاستشاري منذ تأسيسه، مروراً بمراحل تطوره، فضلاً عن نشر الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي باختصاصات المجلس ودوره ونشاطاته في إمارة الشارقة. كما نظم المجلس ورشة عمل للجمهور ومسابقة برلمانية لتعريف وتشجيع المجتمع على القراءة والتزود من الثقافة البرلمانية.

وقالت خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المجلس أقام جناحاً في المعرض يشرف عليه أعضاء وعضوات المجلس لبيان جهود المجلس وما يقدمه من رأي ومشورة تحمل تطلعات المواطنين لكافة المسؤولين بالدوائر ومتخذي القرار، بجانب تواجد كوادر المجلس لاستقبال الزوار الذين يمثلون مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته، وكذلك القراءة والراغبين في الاطلاع على جهود المجلس وإنجازاته وما تحويه مكتبة المجلس الاستشاري من كتب متخصصة ودراسات وعناوين مختلفة.

وذكرت الملا أن مشاركة المجلس الاستشاري في المعرض للمرة الثالثة على التوالي تندرج ضمن جهوده للتعريف بأدوار المجلس البرلمانية، والتي يمارسها على المستوى المحلي، ويبرز في الوقت نفسه الجهود المبذولة لتوطيد أركان الشورى والديمقراطية في الإمارة من خلال إنشاء المجلس الاستشاري، إضافة إلى عرض بعض الإصدارات التي توثق مسيرة المجلس الاستشاري من الناحية التاريخية، حيث تم توفير دليل باللغتين العربية والإنجليزية نظراً لإقبال الأجانب على جناح المجلس في المعرض.

وأشادت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بفعاليات معرض الكتاب معتبرة أن هذه التظاهرة العالمية حملت العديد من المفاجئات، منها العرض المميز ثلاثي الأبعاد للمنجزات وعرض لمسيرة المعرض والإصدارات الأربعة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تنوعت بين التاريخي وتوثيق للسير، إضافة إلى الحضور العالمي والمحلي المميز ليكون الكتاب هو الفائز الوحيد من خلال هذه التظاهرة.