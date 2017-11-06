دبي (الاتحاد)

يطرح مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مجموعة جديدة من الإصدارات البحثية والمعرفية التي تستهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الجمهور العربي والإسلامي، وكذلك التفاهم بين الثقافات في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال جناحه بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حالياً في مدينة الشارقة، في أول مشاركة للمركز بالمعرض. وأوضح معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس المركز، أن جناح المركز يستقطب زائرين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والتعليمية، ما يعكس الاهتمام بالتحصيل المعرفي الذي أحدثه المعرض بين الأجيال.

وأشار القاسم إلى فاعلية الدعم والرعاية التي يقدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ساهمت في تحول المعرض إلى تظاهرة ثقافية حضارية ينتظرها الجميع في كل عام.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور حنيف القاسم لـ « باربرا ليف» سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة أثناء زيارتها لجناح المركز بالمعرض.

واستعرض القاسم برامج المركز وإصداراته التي تجسد رؤية المركز، وتتضمن تعزيز المشاركة الوجدانية والتسامح الإنساني على المستوى العالمي بهدف المساهمة في تحقيق الوئام الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.