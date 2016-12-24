«بوابة التوطين» خدمة إلكترونية لتوظيف المواطنين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الإلكتروني، مؤخراً، النافذة الإلكترونية الجديدة &ldquoبوابة التوطين&rdquo التي تقدم العديد من الخدمات أهمها مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل على إيجاد فرص وظيفية علاوة على التدريب والتأهيل، في مجال «تدريب فني وتخصصي، إرشاد مهني، إرشاد وظيفي».

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الأولوية للتقديم عبر بوابة التوطين هي لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له والبحث عنه بجدية، ويقبله عند الأجر السائد ولكن لم يجد الفرصة الوظيفية.

وأضافت أن التسجيل للباحث عن عمل يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، www.mohre.gov.ae، ومن ثم الانتقال إلى قائمة خدمات «بوابة التوطين» واختيار خانة الباحثين عن عمل (للمواطنين فقط)، وبعد استكمال تعبئة البيانات من قبل الباحث عن عمل ستصله رسالة نصية بتفعيل الحساب، وفي حال وجود نقص في البيانات يطلب منه التواصل مع خدمة العملاء لاستكمال النواقص لتفعيل الحساب.

وحددت الوزارة خطوات التسجيل في &ldquoبوابة التوطين&rdquo بمراحل تبدأ من التسجيل في النظام وتفعيل الطلب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، على أن يكون المتقدم متاحاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلبه، وألا يتغيب المواطن المتقدم عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات) وألا يرفض أكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه، وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص وظيفية مناسبة في القطاع الخاص وألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب، وأن يلتزم الرد على البريد الإلكتروني والهاتف المسجل في النظام وأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجل في النظام.