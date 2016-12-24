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أطلقتها «الموارد البشرية» للإعلان عن الفرص الشاغرة

«بوابة التوطين» خدمة إلكترونية لتوظيف المواطنين
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الإلكتروني، مؤخراً، النافذة الإلكترونية الجديدة &ldquoبوابة التوطين&rdquo التي تقدم العديد من الخدمات أهمها مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل على إيجاد فرص وظيفية علاوة على التدريب والتأهيل، في مجال «تدريب فني وتخصصي، إرشاد مهني، إرشاد وظيفي».

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الأولوية للتقديم عبر بوابة التوطين هي لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له والبحث عنه بجدية، ويقبله عند الأجر السائد ولكن لم يجد الفرصة الوظيفية.

وأضافت أن التسجيل للباحث عن عمل يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، www.mohre.gov.ae، ومن ثم الانتقال إلى قائمة خدمات «بوابة التوطين» واختيار خانة الباحثين عن عمل (للمواطنين فقط)، وبعد استكمال تعبئة البيانات من قبل الباحث عن عمل ستصله رسالة نصية بتفعيل الحساب، وفي حال وجود نقص في البيانات يطلب منه التواصل مع خدمة العملاء لاستكمال النواقص لتفعيل الحساب.

وحددت الوزارة خطوات التسجيل في &ldquoبوابة التوطين&rdquo بمراحل تبدأ من التسجيل في النظام وتفعيل الطلب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، على أن يكون المتقدم متاحاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلبه، وألا يتغيب المواطن المتقدم عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات) وألا يرفض أكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه، وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص وظيفية مناسبة في القطاع الخاص وألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب، وأن يلتزم الرد على البريد الإلكتروني والهاتف المسجل في النظام وأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجل في النظام.

وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة للمتعاملين أن هناك مدة زمنية تعرف بالفترة المرجعية للإتاحة وهي الفترة التي يحتاجها الباحث عن عمل لكي يصبح متاحاً أو مستعداً للعمل إذا توفرت له فرصة ، ويجب أن لا تتجاوز هذه الفترة أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها، مؤكدة أن المستندات المطلوبة للتقدم إلى نظام بوابة التوطين تشمل خلاصة القيد وشهادة حسن السير والسلوك والرقم الموحد وصورة جواز السفر وتعبئة نماذج التسجيل في بوابة التوطين بشكل صحيح، إذ إن الفرص الوظيفية تنخفض في أعدادها في حال عدم اكتمال البيانات أو إذا كانت غير صحيحة. ... المزيد
     
 

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