انتعاش قياسي للأسهم والدولار

جيرمي هيرون وسارة بونجك*

بلغت الأسهم الأميركية قمة أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ عام 2013 بعد أن عززت نتائج شركة آبل والبيانات القوية لقطاع الخدمات حالة من الشعور بالتفاؤل في الاقتصاد. وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، ومعه أذون الخزانة الأميركية، في الوقت الذي لم يغير فيه أحدث تقرير عن الوظائف كثيراً في وجهات النظر بشأن توقيت الإقدام على قرار رفع سعر الفائدة.

وأنهى مؤشر ستاندر آند بورز 500 الأسبوع على ارتفاع، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي وهو في هذا الارتفاع، في الوقت الذي قفزت فيه آبل بنسبة قياسية بلغت 2.6 في المئة. وقد عزز الدولار الأميركي أيضاً مكاسبه الأسبوعية بعد أن تعززت مكاسب قطاع الخدمات بصفة خاصة. وانخفض العائد على أذون الخزانة الأميركية، خاصة تلك التي مدتها 10 سنوات، إلى 2.33 في المئة. وارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مدعوماً في ذلك الارتفاع بتقارير تتحدث عن اكتشاف شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة مخزونات كثيرة. وانخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة بأكبر نسبة في شهر في غمرة تقارير عن اعتزام فنزويلا إطلاق مفاوضات مع دائنيها بغية إعادة جدولة ديونها الخارجية.

وقدمت البيانات عن الأجور صورة متباينة عن قوة سوق العمل رغم أن حالة الاضطراب التي تسببت فيها الأعاصير في شهر أغسطس الماضي جعلت من الصعب التوصل إلى استنتاجات حاسمة.

وبناء على توقعات التعاقدات الآجلة بشأن أسعار فائدة ودائع مجلس الاحتياط الاتحادي، لم تتغير احتمالات حدوث زيادة في سعر الفائدة في ديسمبر عن مستواها المرتفع. والمستثمرون يقيمون أيضاً تأثير خطة الإصلاح الضريبي الشاملة للزعماء الجمهوريين في الكونجرس والتي تتضمن تقليص معدل الضريبة على الشركات لتبلغ 20 في المئة بدلا من 35 في المئة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تسعى إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية بعد أن سددت شركة النفط المملوكة للدولة دفعة أخرى من الديون.