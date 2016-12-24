«الإمارات لمسرح الطفل» ينطلق بـ «ملكة الثلج»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول، بقصر الثقافة في الشارقة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وسط حضور جماهيري كثيف، على ما قال بيان صحفي صدر أمس عن جمعية المسرحيين بالشارقة.

وتشارك في المهرجان ستة عروض هي: ملكة الثلج «لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، من إعداد جمال الصقر وإخراج مبارك ماشي، ومسرحية «بابا بارني» لمسرح دبي الأهلي من تأليف عبد الله صالح وإخراج عبد الله بن لندن، ومسرحية «مغامرات كتاب» لمسرح رأس الخيمة الوطني، من تأليف حميد فارس وإخراج محمد حاجي، ومسرحية»طرزان«للمسرح الحديث بالشارقة، تأليف سلطان بن دافون وإخراج عمر الملا، ومسرحية»سارة والغراب الجاهل«لمسرح دبي الشعبي تأليف أحمد الماجد وإخراج محمد سعيد السلطي، ومسرحية»سلوم والبوكيمون«لمسرح الفجيرة، تأليف مها حميد وإخراج صابر رجب.

وكرّم إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين الإماراتيين، رئيس المهرجان، صحبة حبيب غلوم مدير المهرجان، شخصية المهرجان لهذا العام، وهو الفنان الممثل عبد الله مسعود، وصاحب مسيرة فنية بدأت على خشبة المسرح منذ بداية التسعينيات، وتطورت لتشمل التمثيل والكتابة والديكور، ما أعطاه حضورا قويا على الساحة المسرحية الوطنية.

وعرضت مسرحية «ملكة الثلج» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، تأليف أحمد الماجد، وإعداد جمال الصقر وإخراج مبارك ماشي، الذي وظف كل إمكانياته الإخراجية والسينوغرافية لكي يقدم عرضا باهرا.

لجنة التحكيم

يترأس المسرحي إبراهيم سالم لجنة تحكيم المهرجان وتضم في عضويتها كلا من: حميد سمبيج وخالد البناي وياسر سيف وفيصل الدرمكي، وتشاهد اللجنة ستة عروض لاختيار العرض الفائز الذي يكرم في نهاية المهرجان