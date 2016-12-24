الشارقة تشارك في ختام «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016 في الحفل الختامي لاحتفالية الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016م الذي أقيم برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لما لهذه الاحتفالية الثقافية الكبرى من دور كبير في العمل على إبراز الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت بين دول العالم.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام: «تأتي هذه المشاركة استمراراً للتعاون الثقافي بين الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية مع مدن العالم العربي والإسلامي الحائزة لقب عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، وتوطيداً لأواصر الأخوة التي تربط الإمارات بدولة الكويت، وذلك حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى- حاكم الشارقة، بضرورة تواجد الشارقة في المحافل الثقافية العربية والدولية».

وأضاف العويس «للكويت لدى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة خاصة حيث قدم صاحب السمو مبادرات إيجابية لتعزيز هذه العلاقات، إضافة إلى التواجد الإيجابي الفعال لمثقفي الكويت ومبدعيه في كافة الأنشطة الثقافية التي تقام بإمارة الشارقة».

وحضر الحفل محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة.