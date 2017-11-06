الإمارات وكبح التغير المناخي في الدول النفطية

د. ديبتي ماهاجان ميتال*

سيجتمع صناع القرار هذا الأسبوع في ألمانيا وكذلك الباحثون والشركات والمنظمات غير الحكومية المعنية بتغير المناخ في العالم في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين الخاص بالأطراف المعنية بتغير المناخ (cop23). حيث ستعمل هذه المجتمعات بشكل جدّي لوضع قواعد تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وتحديد طرق جديدة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية.

في الحقيقة لم يكن الأمر أشدّ إلحاحاً مما هو عليه الآن، حيث إنه وخلال الأسبوع الماضي فقط نشر العلماء أخباراً مزعجةً تفيد أن مستويات غاز الكربون، وهو الغاز الرئيس المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ قد وصلت إلى مستويات قياسية جديدة. ومع تنامي الأحداث المناخية العالمية مثل الأعاصير الشديدة والموجات الحارة أصبح من السهل رؤية آثار تغير المناخ تتحقق بالفعل.ولسوء الحظ، فإن تنفيذ التعهدات المناخية التي قدمتها الدول لن تجدي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، بل وستؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بنحو 3-4 درجات مئوية في هذا القرن، وعلى الرغم من وجود آثار مدمرة لهذا كله على كوكبنا ومجتمعنا وحياتنا البرية، إلا أننا نرى إجراءات غير مسبوقة، وزخما كبيرا بشأن تغير المناخ.

ويتمثل التحدي في سرعتنا في تنفيذ التغييرات اللازمة لتجنب الآثار السيئة للمناخ، وكذلك الاستعداد للتكيف مع الآثار الأخرى التي لا يمكن تجنبها.

وتتعاون المزيد من الحكومات والشركات والمدن والجهات غير الحكومية لمعالجة هذه القضية، وقد توصلوا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة هي بداية الحلول للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وحددت 48 دولة من الدول الأكثر عرضةً لآثار تغير المناخ في العالم أهدافها المتمثلة في توفير الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050. وقد بدأت بالفعل المشاريع القائمة على الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال قامت المغرب بتحديد هدفها وهو توليد 52% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وقد تم تقييم تعهدها في منظمة الأمم المتحدة من قبل «متتبعي إجراءات المناخ» (وهي مجموعة مستقلة لتقييم أهداف المناخ الوطنية) باعتباره التعهد الوحيد الذي يتوافق على الصعيد العالمي مع حد ارتفاع الحرارة وهو 1.5 درجة مئوية.