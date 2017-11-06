«عموري» يعتذر عن الاعتراض

أبوظبي (الاتحاد)

قدم عمر عبد الرحمن قائد العين اعتذاره لمدربه والجهاز الإداري وزملائه على الاعتراض على تغييره في الشوط الثاني وخروجه غاضباً ومحتجاً من الملعب، وقال: كنت على خطأ والحماس والرغبة في إكمال المباراة السبب فيما حدث، وأعتذر عن ذلك، والجيد أنه بعد خروجي نجحنا في تسجيل هدف الفوز بالمباراة، المدرب تحدث معي بأن سبب تغييري هدفه الحفاظ عليَّ للمستقبل، خاصة أنني عائد من إصابة، وأؤكد أن الحماس جعلني أقوم بهذا التصرف لا أكثر.

وأضاف: لعبنا أمام فريق قوي ومنظم يجيد لعب الكرة من الخلف إلى الأمام، وقدمنا مباراة كبيرة، ونجحنا في حصد فوز مهم بفضل الروح العالية التي لعب فيها الجمهور دوراً كبيراً، وعندما تشاهده تقدم الأفضل دائماً، ونحن نشكره ونعده بأن نقدم دائماً مستويات مميزة.

وأوضح عمر عبد الرحمن أن عودته القوية بفضل جهود زوران ودعم زملائه اللاعبين ومساعدتهم له ليكون في حالة جيدة.

وقال: الجميع حزين لعدم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، ويمكن أن يكون هناك تقصير أدى إلى عدم التأهل رغم اجتهادنا لتحقيق الهدف، الآن لدينا تحدٍّ جديد، وهو كأس أمم آسيا التي نستضفها، وعلينا الاستفادة من أخطائنا ونتكاتف جميعاً لتحقيق المطلوب.