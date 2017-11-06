أحمد الرميثي: فارق النقاط الأربع ليس مشكلة

أبوظبي (الاتحاد)

جدد أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، الثقة في المدرب الروماني ريجيكامب واللاعبين، وهنأ العين على الفوز، جمهور الناديين على التشجيع الحضاري، مشيراً إلى أن «العنابي» كان نداً، رغم أن المستوى الذي قدمه هو الأقل له منذ بداية الموسم.

وقال: المباراة جاءت متكافئة، وفرصة الفوز متاحة لأي من الفريقين، والعين استغل «هفوة»، بينما لم يترجم الوحدة الفرص التي تهيأت له أمام المرمى إلى أهداف، وفارق النقاط الأربع عن صاحب المركز الأول ليس مشكلة كبيرة، بشرط أن يصحح المدرب واللاعبون الوضع، وزيادة الفعالية خاصة في الهجوم، وفترة التوقف الحالية تتطلب جهداً في العمل للاستمرار في تقديم المستويات التي قدمها منذ بداية الموسم، وعندما تكون النتيجة غير إيجابية نركز على فريقنا، ودائماً الحل عند اللاعبين والمدرب.

وأضاف: العين لعب بصفوف مكتملة، باستثناء غياب مهاجميه، والوحدة أيضاً افتقد جهود لاعبين مهمين، والجيد أن «الكلاسيكو» يكون هو الأبرز تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً، والمباراة أوفت بالعهد، وأشكر جمهور الوحدة الذي يدعم الفريق بشكل متواصل أسبوعياً، وتوج حضوره الكبير في المباراة، ونقول له أنت السند، وعندما يحدث أي انخفاض في المستوى نحتاج إلى وقفة الجمهور المحب خلف الفريق، وأشكر أيضاً جمهور العين على الحضور والتشجيع المثالي، والمباراة صاحبتها أكثر من فعالية، لأنها تحت أنظار الجميع.