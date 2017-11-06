غانم الهاجري: عودة الجمهور المكسب الحقيقي

أبوظبي (الاتحاد)

قدم غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم، التهنئة إلى جميع محبي «الزعيم» على الفوز، مشيراً إلى أن المكسب الحقيقي في عودة الجمهور، بهذا العدد الكبير، ووجه الشكر إلى الفريقين على المباراة الرائعة.

وقال: عودة الجمهور بهذا الحجم، سر المستوى الذي قدمه «البنفسج»، ورغم كل الغيابات فإن الفريق على الموعد، وقدم مستوى متميزاً وتوجه بفوز مهم ومستحق، والعين رغم عدم ظهوره بالمستوى الذي كنا نتمناه قبل المباراة، فإنه في مقدمة الترتيب.

وعن الشائعات التي تتحدث عن توجه النادي لتغيير زوران، قال الهاجري: راضون عن المدرب، وهو يقدم عملاً جيداً، وأيضاً اللاعبين، صحيح هناك عدم رضا عن المستوى في الجولات الست الأولى، إلا أن هناك عوامل أخرى تمثلت مثل الإصابات، والفريق مع ذلك حقق نتائج جيدة، وعندما تكون نادياً بحجم العين فإن الشائعات موجودة، ونحن لا نقوم بالتغيير بردود الفعل.

وعن ردة فعل عمر عبد الرحمن عند استبداله، وقال: كلنا لم نكن نريد اللاعب أن يخرج، ولكنه عائد من إصابة وتحت ضغط، وكان يتمنى أن يقدم أكثر، وهو أكثر لاعب احتفل بالفوز في غرفة الملابس.وتطرق الهاجري إلى تصريحاته عقب مباراة العين والشارقة بالجولة السادسة، مشيراً إلى أن تأويلاً حدث لهذه التصريحات، مبيناً أن حكم الساحة يستحق 8 درجات، وأنه قصد الطاقم المساعد، لأن طاقم المباراة ليس الساحة فقط، بل هناك مساعدون، وحكم رابع ومراقب، وطالب بأن يتقبل الحكام النقد، مشدداً على دعمه وناديه للحكام، والرغبة في أن يصبحوا في أفضل صورة.