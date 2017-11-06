دعم وثقة رئيس الدولة وراء نهضة رياضة المرأة

إعداد: شمسة سيف
تواصل أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك جهودها على المستويات كافة لتعزيز مكانة رياضة المرأة في المجتمع بإقامة البطولات المحلية والمشاركة في المسابقات الخليجية والعربية والعالمية، وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، تستضيف أبوظبي اعتباراً من اليوم مؤتمر رياضة المرأة في نسخته الرابعة تحت شعار «إلهام الأجيال» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتزامناً مع استضافة المؤتمر، التقت «الاتحاد» الشيخة فاطمة بنت هزاع في حوار شامل.
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رياضة المرأة تسير بخطوات واسعة نحو الأمام بعد أن ارتدت ثوب التنافس وزيادة عدد اللاعبات.. إلى أي مدى أسهمت رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وأكاديمية الرياضة النسائية في تحقيق هذا الحلم، وماهي الخطوات المقبلة لتحقيق المزيد من النجاح؟.
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