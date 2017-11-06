دعم وثقة رئيس الدولة وراء نهضة رياضة المرأة

إعداد: شمسة سيف

تواصل أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك جهودها على المستويات كافة لتعزيز مكانة رياضة المرأة في المجتمع بإقامة البطولات المحلية والمشاركة في المسابقات الخليجية والعربية والعالمية، وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، تستضيف أبوظبي اعتباراً من اليوم مؤتمر رياضة المرأة في نسخته الرابعة تحت شعار «إلهام الأجيال» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتزامناً مع استضافة المؤتمر، التقت «الاتحاد» الشيخة فاطمة بنت هزاع في حوار شامل.

في بداية الحوار، أشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة في المجالات كافة. وقالت: «لولا هذه الثقة التي يمنحنا إياها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطور ونجاح، كما أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غيرت منهج رياضة المرأة إلى الممارسة والمشاركات الخارجية وتحقيق الإنجازات»، وثمنت دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالت: «لطالما غيرت رؤيته منهج رياضة المرأة ودعمت مسيرة إنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي».

رياضة المرأة تسير بخطوات واسعة نحو الأمام بعد أن ارتدت ثوب التنافس وزيادة عدد اللاعبات.. إلى أي مدى أسهمت رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وأكاديمية الرياضة النسائية في تحقيق هذا الحلم، وماهي الخطوات المقبلة لتحقيق المزيد من النجاح؟.