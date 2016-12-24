براد بيت يتهم أنجلينا بعدم حماية خصوصية أطفالهما

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اتهم براد بيت أنجلينا جولي بعدم حماية حياة أطفالهما الستة الخاصة، طالبا من القاضي إصدار قرار يضمن سرية التفاصيل المتعلقة بهم في إطار إجراءات طلاقهما التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة. وأكد محامو الممثل البالغ (52 عاماً) أن زوجته التي طلبت الطلاق في سبتمبر لا تهتم كفاية برفاه أولادهما الستة واعتبروا أن فريق محامي الممثلة البالغة (41 عاماً)، يحاولون التشهير به علنا، على ما جاء في طلب تقدموا به أمام محكمة لوس أنجلوس.

وأكد محامو بيت أن جولي انتهكت اتفاقاً حول خصوصية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة، بكشفها عن اسم المعالج النفسي الذي تتردد إليه العائلة.

وكانت الممثلة طلبت الحصول على الحضانة الكاملة فيما يريد بيت حضانة مشتركة. وقد برأ (اف بي آي) وخدمات حماية الأطفال بلوس أنجلوس بيت من اتهامات مفادها أنه كان عنيفاً مع أحد أولاده خلال رحلة جوية بين فرنسا ولوس أنجلوس.

ويحق لبراد راهنا زيارة أولاده الستة، بينهم ثلاثة بالتبني، تحت إشراف معالج نفسي وفق اتفاق حضانة مؤقت.

وقد حددت جلسة لبحث طلب براد بيت في 17 يناير المقبل.