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آلاف مليارات الحشرات تهاجر في الجو سنوياً
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

واشنطن (أ ف ب)

رصد علماء بريطانيون للمرة الأولى التحركات السنوية للحشرات الطائرة في الجو، فتبين أن 3500 مليار منها تقوم بهذه الرحلات، ويصل وزنها الإجمالي إلى 3200 طن. وقال جايسن تشامبان من مركز البيئة وحفظ الأنواع في جامعة اكسيتر في كورنويل الإنجليزية «إذا ما طبقنا كثافة الحشرات التي رصدناها فوق جنوب المملكة المتحدة، على المجال الجوي في القارات الأخرى، فإن هجرة الحشرات على ارتفاع عال قد تشكل أكبر تنقل سنوي للحيوانات في النظم البيئية الأرضية يقارن بالهجرات الكبرى للحيوانات في المحيطات».

وكانت عمليات رصد سابقة أشارت إلى أنها تنطلق من بريطانيا أو تعود إليها مروراً ببحر المانش وبحر الشمال.

     
 

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