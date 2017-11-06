أبوظبي تلهم الأجيال بـ «مؤتمر رياضة المرأة» اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، والذي تتواصل فعالياته لمدة يومين تحت شعار «إلهام الأجيال».

وينظم المهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويأتي في إطار حرص الأكاديمية الدائم على تطوير رياضة المرأة، والسعي بشتى الطرق لتثقيف بنات الوطن من الرياضيات بمختلف اللعبات.

ويشارك في الفعاليات كوكبة من الشخصيات الرياضية الكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي، سواء بالمشاركة أو بالحديث خلال الجلسات الحوارية التي تناقش قضايا المرأة كافة في عالم الرياضة.

ويسعى المؤتمر إلى دفع عجلة الحوار العالمي حول الرياضة النسائية، من خلال عرض أبرز الأفكار الرائدة من عدد من ألمع الشخصيات وأكثرها خبرة في قطاع الرياضة عالمياً.