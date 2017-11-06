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سيدات العالم في ضيافة عاصمة الإمارات

أبوظبي تلهم الأجيال بـ «مؤتمر رياضة المرأة» اليوم
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تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، والذي تتواصل فعالياته لمدة يومين تحت شعار «إلهام الأجيال».

وينظم المهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويأتي في إطار حرص الأكاديمية الدائم على تطوير رياضة المرأة، والسعي بشتى الطرق لتثقيف بنات الوطن من الرياضيات بمختلف اللعبات.

ويشارك في الفعاليات كوكبة من الشخصيات الرياضية الكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي، سواء بالمشاركة أو بالحديث خلال الجلسات الحوارية التي تناقش قضايا المرأة كافة في عالم الرياضة.

ويسعى المؤتمر إلى دفع عجلة الحوار العالمي حول الرياضة النسائية، من خلال عرض أبرز الأفكار الرائدة من عدد من ألمع الشخصيات وأكثرها خبرة في قطاع الرياضة عالمياً.

ويأتي الحدث في إطار جهود أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لدعم رياضة المرأة وتطويرها، في ظل الدعم السامي من القيادة الرشيدة لكافة الأحداث التي تخص المرأة، خصوصاً من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». ... المزيد
     
 

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