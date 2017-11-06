بعثة أبوظبي جراند سلام تغادر إلى البرازيل اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر صباح اليوم بعثة اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، للترتيب لتنظيم الجولة الثالثة من البطولة التي تقام في صالة كاريوكا بالقرية الأولمبية من 10 إلى 13 الجاري بمشاركة فاقت كل التوقعات في الإعداد وفقا لأرقام المسجلين، ويرأس وفد الإمارات يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ومعه طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام مدير إدارة الخدمات المساندة والمدير المالي بالاتحاد الآسيوي، وعبدالله الزعابي مساعد مدير الفعاليات باتحاد الجو جيتسو، وعدد من الحكام والفنيين ومسؤولي وسائل الإعلام التقليدي والحديث.

ومن المنتظر أن تقام المنافسات لأول مرة في جولات أبوظبي جراند سلام على مدار 3 أيام، نظرا لكثرة أعداد المشاركين في كل الفئات، وسوف يكون حضور الإمارات في هذه البطولة من خلال لاعبي الأندية وعلى رأسهم الجزيرة والعين والوحدة، حيث يشارك الجزيرة ب 10 لاعبين، والوحدة ب 13 لاعبا، والعين ب 7 لاعبين، و6 لاعبات، كما أن الباب مفتوح لمشاركة باقي الأندية والأكاديميات في الدولة.

وتحظى البطولة بجوائز قيمة لأصحاب المراكز الأولى قيمتها 125 ألف دولار بالإضافة إلى جوائز أخرى لأفضل 3 أكاديميات، كما ستحظى البطولة بلقاء الأساطير الذي سيجمع بين كارلو سباريتو، ورافائيل كارينو.