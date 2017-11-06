30.5 مليار درهم تمويلات البنوك لقطاع العقار والإنشاءات

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة لقطاع العقارات والإنشاءات نحو 30.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري في خطوة وصفت بأنها تعكس عودة النشاط للقطاع بعد حالة الهدوء التي سيطرت عليه في وقت سابق. ووفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي فقد تصدر قطاع العقارات والإنشاءات قائمة الأكثر حصولاً على التمويل من البنوك مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال خبراء في القطاع العقاري، إن العديد من المشاريع العقارية الكبيرة التي يجري تنفيذها حصلت على تمويلات من البنوك وهو ما أسهم في زيادة حجم الائتمان المقدم للقطاع منذ بداية العام 2017، معربين عن اعتقادهم بتواصل النشاط في القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يواكب استضافة دولة الإمارات للعديد من الأنشطة العالمية ومن ضمنها معرض إكسبو 2020 في دبي.