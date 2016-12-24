  • السبت 25 ربيع الأول 1438هـ - 24 ديسمبر 2016م

جولة في « الكالشيو» في غياب «البطل»

نابولي وروما يرفضان الاستسلام في «ليلة الـ500»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

مراد المصري (دبي)

غاب يوفنتوس العملاق المهيمن على اللقب في السنوات الخمس الماضية والفريق الأكثر تتويجا، عن الجولة الثامنة عشرة بالدوري الإيطالي، وذلك بسبب انشغاله رفقة ميلان بخوض كأس السوبر الإيطالي، ليترك الأضواء تسلط على روما ونابولي تحديدا في ليلة مثير عاشتها منافسات «الكالتشيو» التي وصلت إلى الهدف رقم 500 منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان العنوان الأبرز رفض الاستسلام، بداية من روما الذي تفوق على كييفو بنتيجة 3-1، ليعيد الفارق مؤقتا إلى أربع نقاط عن اليوفي المتصدر، فيما كادت الأمور تخرج عن السيطرة من نابولي قبل أن يخطف تعادلا في مباراة مجنونة أمام فيورنتينا بنتيجة 3-3.

وجاء هدف جابياديني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليكون الهدف رقم 500 منذ انطلاق ضربة البداية هذا الموسم في الدوري الإيطالي، لكنه عنى الكثير على الصعيد المعنوي لأبناء الجنوب، في سعيهم للحصول على إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا على أقل تقدير.

وأكدت المباراة النجومية المطلقة للبلجيكي ميرتينس، الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء، ليواصل تأثيره المميز في المباريات الماضية التي سجل فيها 8 أهداف، وحصل على ركلتي جزاء بفضل مراوغاته وانطلاقاته، فيما انفرد زميله السلوفاكي هامشيك في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بمجموع 7 تمريرات حاسمة لحد الآن، وسط تألق من الإيطالي أنسيني أيضا، الذي ساهم في 6 أهداف في آخر 6 مباريات، سجل فيها 5 مرات وصنع هدفا.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، واصفة الجولة بالأخيرة في عام 2016، وركزت على تألق ميرتينس تحديدا في إنقاذ فريقه من الخسارة في الوقت بدل الضائع. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا