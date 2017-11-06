ترامب يتطلع لطرح «أرامكو» في بورصة نيويورك



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 واشنطن (أ ف ب) قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه بحث، خلال رحلته من هاواي إلى اليابان على متن الطائرة الرئاسية أمس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، طرح أسهم شركة «أرامكو» في بورصة نيويورك في 2018. وكان ترامب كتب على «تويتر» في طريقه إلى جولة آسيوية «سأبدي تقديراً كبيراً لاختيار السعودية لبورصة نيويورك من أجل طرح الاكتتاب في (أرامكو). هذا الأمر مهم للولايات المتحدة». وقال ترامب «أعرف أنهم يتطلعون إلى لندن، وأعرف أنهم يتطلعون إلى بورصات أخرى، ويتطلعون إلى سوقهم المالية على الأرجح، لكن لديهم سوق أسهم أصغر بكثير». وأضاف «لذا، أرغب في أن يفكروا في سوق المبادلات بنيويورك أو ناسداك» بورصة شركات التكنولوجيا.