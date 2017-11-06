وقف التداول مؤقتاً على 3 أسهم في سوق أبوظبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

قررت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وقف التداول مؤقتاً على 3 أسهم مدرجة بالسوق وهي أسهم «مجموعة الشارقة» و«أسمنت رأس الخيمة»، و«الشارقة للأسمنت»، بحسب بيانات منشورة أمس على موقع السوق.

وجاء قرار السوق بوقف التداول على سهم «مجموعة الشارقة» نظراً لتزامن اجتماع مجلس الإدارة مع جلسة التداول يوم 9 نوفمبر الجاري، ولحين الإفصاح عن القرارات الصادرة عن الاجتماع. أما قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية بوقف التداول مؤقتاً على سهمي شركة «الشارقة للأسمنت» و«أسمنت رأس الخيمة» فجاء نتيجة عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية، بحيث يسري القرار اعتباراً من 5 نوفمبر الجاري وحتى إشعار آخر.

وأكد السوق أنه سيتم تعميم القرارات على الإدارات المختلفة لاتخاذ اللازم، فيما تم تعميم القرار على هيئة الأوراق المالية والسلع وشركات الوساطة العاملة بالسوق.