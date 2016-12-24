إقبال كبير على التسجيل في «تلواح»

دبي (الاتحاد)

يشهد التسجيل في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتعد البطولة الأكبر على أجندة البطولات في المركز، والتي ستنطلق 2 يناير المقبل وتستمر حتى 12 يناير، إقبالًا واسعاً في وقت تجري إجراءات التسجيل للمشاركين في البطولة في الموقع الدائم لبطولات فزاع للصيد بالصقور في منطقة الروية في دبي، على أن يستمر التسجيل حتى السبت المقبل، وذلك لتركيب الحلقات الذكية للطيور والاطلاع على الشروط والقوانين وفقاً للفئات المشاركة.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى ضرورة استعداد المشاركين بوقت كافٍ قبل رفع ضربة البداية وذلك لمواكبة سرعة ودقة وأهمية التطورات التي تضاف كل عام إلى بطولات فزاع مما يسهم في إدارة الوقت بحرفية عالية والتخفيف من وطأة طوابير المشاركين في اللحظات الأخيرة. وأشادت ببطولة اليوم الوطني الماضية لما قدمه المشاركون فيها من حرفية عالية والتزام وتفانٍ مما كان له بالغ الأثر في رفع المستوى التنظيمي للبطولة وحفظ النظام واختصار الدقائق بين المتسابق والآخر، لتخرج البطولة بأبهى حلة ، أملاً في أن تجيىئ البطولات المقبلة بالمستوى الاحترافي نفسه والنتائج المبهرة.