«الطيران المدني» تؤكد سلامة مطار الرياض

الرياض (د ب أ)

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، أمس، سلامة مرافق مطار الملك خالد الدولي بالرياض (شمال غرب)، عقب اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أُطلق من اليمن. وأوضحت هيئة الطيران المدني، في بيان لها، «سلامة مرافق مطار الملك خالد الدولي، حيث تمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض»، وأضافت: «إن الصاروخ سقط في حرم المطار، ولم يُحدث أي أضرار تُذكر، في حين تسير الرحلات بشكل طبيعي».

من جانبه، طمأن مطار الملك خالد، المسافرين عبر المطار، بأن الحركة تسير على النحو الطبيعي والمعتاد، والرحلات تسير وفق أوقاتها المحددة.