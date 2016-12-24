«تنفيذي» اليوم الرياضي الوطني يعتمد فريق عمل النسخة الثانية

دبي (الاتحاد)

بحث تنفيذي «اليوم الرياضي الوطني» استعدادات النسخة الثانية من الحدث الذي ينطلق في السادس من فبراير2017، ضمن الأسبوع الرياضي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للفريق مساء أمس الأول بدبي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور كل من أعضاء اللجنة العليا لليوم الرياضي، وهم المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي،إلى جانب خالد الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون.

وتم خلال الاجتماع اختيار أعضاء فريق العمل للنسخة الثانية الذي ضم كلا من «شما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة أبوظبي للإعلام، وعبد العزيز علي حصان رئيس قسم الأندية والرياضية للجميع بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل البناي مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وعنود بو حميد الفلاسي رئيس قسم الشؤون القانونية بمنطقة دبي الطبية.

كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية.